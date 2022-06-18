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Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştı

Kastamonu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek için okullarına gitmeye çalışan öğrencilere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım etti. Ekipler, öğrencileri sınava yetiştirmek için zamanla yarıştı.

Eğitim 18.06.2022, 16:01
Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştı

Kastamonu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek için okullarına gitmeye çalışan öğrencilere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım etti. Ekipler, öğrencileri sınava yetiştirmek için zamanla yarıştı.

Kastamonu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek için okullarına gitmeye çalışan ancak sınava geç kalan öğrencilerin imdadına Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler öğrencileri sınavlarına girecek okullarına kadar yetiştirdi, sınavlarında başarılar diledi.

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