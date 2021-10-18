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Personele ‘Liderlik ve Ekip Çalışması’ eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personele yönelik olarak Liderlik ve Ekip Çalışması, Eğitim Gelişim Uzmanı, Kurum İçi Eğitici Eğitimi olmak üzere üç ayrı başlıkta eğitim düzenlendi.

Eğitim 18.10.2021, 11:54
Personele ‘Liderlik ve Ekip Çalışması’ eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personele yönelik olarak Liderlik ve Ekip Çalışması, Eğitim Gelişim Uzmanı, Kurum İçi Eğitici Eğitimi olmak üzere üç ayrı başlıkta eğitim düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’ın verdiği eğitim, teorik anlatım ve pratik uygulamalarla oldukça ilgi topladı. Etkili lider kimdir? ‘Liderlik öğrenilebilir mi?’, ‘Nasıl lider olabilirim?’ ve ‘Liderlik özellikleri nelerdir?’ konularına değinen Armağan; bağlı bulunduğu ya da hizmet verdiği kurum ve kuruluşları vizyonları ile bir üst seviyeye taşıyan kişilerin lider olarak tanımlanabileceğini, ayrıca bir çalışma grubunu, hedefler doğrultusunda hızlı ve gelişmelere açık bir biçimde yönlendirerek, moral - motivasyonu sürekli üst seviyede tutmayı başaran kişilerin liderlik edebileceğini vurguladı

Ekip çalışması nedir, neden ekip çalışması, ekibi oluşturan unsurlar, ekibin tanımı, başarılı ekiplerde işlerin nasıl yürüdüğü, verimliliğin artması, iletişim kalitesinin yükselmesi konularına değinen Armağan; çalışma gruplarının özellikleri konusunda; güçlü net bir şekilde odaklanmış lider, bireysel yükümlülük, bireysel çalışma ürünleri, verimli toplantılar yürütme, tartışma, karar alma ve görev devretme konularının altını çizdi.

Eğitimin ikinci bölümünde kurum içi eğitici eğitimi üzerinde duran Armağan, eğiticinin vücut dili, ses tonu, hakimiyet sağlama, dinleyiciyi motive edip konsantrasyonu üst seviyede tutma konularında bilgiler verip, kolektif çalışmanın önemini pratik oyun örnekleriyle kavratmaya çalıştı.

Eğitim sonunda, Eğitim Şube Müdürü Mahmut Turunç tarafından Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’a tablo hediye edildi.

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