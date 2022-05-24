Pendik’te "Ana Sınıflarını Donatıyoruz" projesi

Pendik Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği) arasında protokol imzalandı. Protokolün ardından, Pendik’teki okullarda 15 anasınıfının açılışının yapılacağı "Ana Sınıflarını Donatıyoruz" projesi çerçevesinde iki anasınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Pendik Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği) arasında 800 bin TL’lik protokol imzalandı. İmzalanan protokol neticesinde, bugün Kavakpınar Mahallesi Yayalar İlkokulu içerisinde bulunan iki anasınıfının açılışı gerçekleştirildi. Açılış ile "Ana Sınıflarını Donatıyoruz" projesi başladı. Teşrifatı yapılan iki anasınıfının açılış programına Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve destek ve bağışlarıyla projeye katkı sağlayan iş adamları katıldı.

Yine Pendik Kaymakamlığı ev sahipliğinde Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile PESİAD (Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği) arasında 1 milyon TL’lik protokol imzalandı. Toplamda Pendik ilçesi anasınıflarının teşrifatı ile ilgili 1 milyon 800 bin TL’lik bir protokole imza atıldı.

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ana sınıfı açılışı çerçevesinde sınıfta öğrencilere masal okurken anasınıfı öğrencileri de halk oyunu gösterisi yaparak açılışa renk kattılar.

Açılış çerçevesinde konuşan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya "Biz Pendik ilçesi olarak okul öncesi eğitimde yüzde yüzü hedefliyoruz. İstiyoruz ki bütün öğrencilerimiz okul öncesi eğitimden geçmeden ilk öğretime başlamasınlar, bu okul öncesi eğitimin bir temel, ana yapı taşı olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamadan geçmeden çocuklar ilk öğretime başladığında çok büyük bir eksiklik olduğunu ve bir fırsat eşitliğinden yararlanamadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz iş adamlarımızla beraber iş birliği yaptık. Sınıf oluşturabileceğimiz her okulda bir bir sınıfa okul öncesi eğitim olarak planlayıp önümüzde ki dönemde açmayı planlıyoruz" dedi.

İbrahim Çam ise "Pendik kaymakamlığımızın bizlere bir vazifesi oldu. Pendik’teki ana sınıflarımıza fırsat eşitliği anlamında eksikliklerini aktarmışlardı. Bizler de ticaretle uğraşan insanlar olarak millete ve devlete olan borcumuzu ödemek, vazifemizi yerine getirmek istedik. Hemen bir tepki verdik, 15 tane anasınıfımızı, 25 kişiden oluşan toplamda 375 öğrenciye dokunmak için hızlı bir şekilde hareket ettik" dedi.