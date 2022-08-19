Pendik Belediyesinden ilçede ikamet eden ve üniversiteye yeni başlayanlara 2 bin TL’lik destek

Başkan Ahmet Cin: “Yapmaktan, yapabilmekten dolayı çok mutlu olduğumuz bu hizmete bu yıl da devam ediyoruz” dedi.

Pendik Belediyesi üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 2 bin TL‘lik Sosyal Destek Yardımı yapıyor. Müjdeyi sosyal medya üzerinden veren Başkan Ahmet Cin: “Ne varsa Pendik’te var anlayışla geçtiğimiz yıl bir ilke imza atmıştık. Bir üniversiteye kayıt yaptıracak arkadaşlarımız için Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması’nı başlatmıştık. Yapmaktan, yapabilmekten dolayı çok mutlu olduğumuz bu hizmete bu yıl da devam ediyoruz” dedi.

Pendik Belediyesi üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilere 2 bin TL’lik yardım yapıyor. “Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” bu yıl da devam ederek üniversiteli gençlere destek oluyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, öğrencilere müjdeyi sosyal medya üzerinden verdi. Başkan Ahmet Cin: ”Bu yıl ilk kez bir üniversiteye kayıt yaptıracak sevgili Pendikli gençler, Belediyemizin sloganını biliyorsunuz: ‘Ne varsa Pendik’te Var’. Bu anlayışla geçtiğimiz yıl bir ilke imza atmıştık. Bir üniversiteye kayıt yaptıracak arkadaşlarımız için ‘Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması’nı başlatmıştık. Yapmaktan, yapabilmekten dolayı çok mutlu olduğumuz bu hizmete bu yıl da devam ediyoruz. Lisans veya ön lisans programlarından her hangi birine ilk kez kayıt yaptıran veya yaptıracak, Pendik’te ikamet eden her öğrencimize yapacağımız destek miktarı bu yıl 2 bin Türk Lirası. Tabi sizin yapmanız gerekenler de var. Lütfen, pendik.bel.tr’ye girin, ‘Yeni Üniversiteli Destek Formu’nu doldurun. Hayırlı olsun.” ifadelerinde bulundu.

Öğrenciler “Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” üzerinden başvuru yapabiliyor

Devlet veya özel üniversiteyi kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanıyor. Öğrenciler, pendik.bel.tr sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (okul-bölüm belirten) ve Okul Kayıt Belgesini “Öğrenci Belgesi Başvuru Formu”na yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımına başvurabiliyor. Başvurular pendik.bel.tr ““Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” üzerinden yapılıyor.

Bilindiği üzere Pendik Belediyesi ilk kez geçtiğimiz yıl başlattığı “Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” üniversiteyi ilk kez kazanan tüm Pendikli gençlere 750 TL destek vermişti.