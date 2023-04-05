PDR uzmanlarını bir araya getiren etkinlik başlıyor
KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, KÜÇÜKÇEKMECE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ VE DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 8’İNCİ PDR GÜNLERİ ETKİNLİĞİ BAŞLIYOR. İSTANBUL’UN 10 İLÇESİNİN KATILIM SAĞLADIĞI ETKİNLİK 9-10 MAYIS TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK.
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 8’inci PDR Günleri etkinliği başlıyor. İstanbul’un 10 ilçesinin iştirak ettiği etkinlik 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
İstanbul’un en büyük Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) etkinliği başlıyor. Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan etkinliğe, Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Esenler, Güngören, Esenyurt ilçelerinde görev yapan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları katılıyor.
Sefaköy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikte konuşması olacak isimler ise şu şekilde:
“Doç. Dr. Durmuş Ümmet, Psikolog Yazar Nilüfer Devecigil, Prof. Dr. Azize Nilgün Canel, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Uzman Klinik Psikolog Selçuk Tokaç, Doç. Dr. Yavuz Samur, Dr. Psikoterapist Timur Harzadin.”