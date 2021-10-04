PAÜ’ye 1 yılda alınan 850 bin TL’lik simit poğaça Sayıştay raporuna girdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi’nin, “açık ihale” ve “çerçeve anlaşması” yapmadan bir firmadan 850 bin liralık simit, poğaça ve benzeri unlu mamuller aldığı ortaya çıktı.

PAÜ Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer alan bilgilere göre, Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi tarafından tek firmadan ihale ve çerçeve anlaşması yapılmadan 850 bin TL değerinde simit, poğaça ve benzeri unlu mamul alındığını tespit edildi. Sayıştay tarafından hazırlanan raporda alımlarda doğrudan temin tercihinde bulunulması vurgulanarak, “Örneğin 2020 yılı içinde tek bir firmadan yaklaşık 850 bin TL civarında simit, poğaça ve benzeri gibi unlu mamul, diğer bir firmadan yaklaşık 370 bin TL dolaylarında et ürünleri ve yine diğer bir firmadan 300 bin TL civarında atıştırmalık gıda ürünü alımı doğrudan satın alınarak temin edilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli ihtiyaçların karşılanmasında “çerçeve anlaşmasının da” bir yöntem olduğunu belirten raporda, çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile belirlendiği, yönetmeliğin birinci maddesi ile her türlü gıda alımının çerçeve anlaşma yapılarak temin edilmesine olanak sağlandığı belirtildi.

Konuya ilişkin PAÜ Rektörlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“2020 yılına dair Sayıştay Raporu ile gündeme gelen bulgulara ilişkin bilgi sahibiyiz. Önceki Üniversite Yönetimi döneminde gerçekleşen ve ilgili Sayıştay Raporunda belirtilen konulara dair iç denetim mekanizmaları çalıştırılarak, soruşturma süreçleri tarafımızca başlatılmış ve halen sürdürülmektedir”