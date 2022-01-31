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Pastacılık kursunda sınav heyecanı

Sultangazi Belediyesi’nin SU-MEKÂN’da (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi) düzenlediği Pastacılık Kursu’nda sınav heyecanı yaşandı. Sınava katılan hanımlar, kursta geliştirdikleri hünerlerini sergiledi.

Eğitim 31.01.2022, 14:30
Pastacılık kursunda sınav heyecanı

Sultangazi Belediyesi’nin SU-MEKÂN’da (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi) düzenlediği Pastacılık Kursu’nda sınav heyecanı yaşandı. Sınava katılan hanımlar, kursta geliştirdikleri hünerlerini sergiledi.

Uygulamalı düzenlenen sınavda, hanımlar çeşit çeşit pastaları başarıyla hazırlayabilmek için gayret gösterdi. Muzlu, çilekli, çikolatalı ve daha birçok türde pasta, hanımların özenli uğraşlarıyla kat kat yükseldi. Ortaya, hem gözlere hem de damaklara hitap eden pastalar çıktı.

Kısa sürede büyük gelişim

Sınavın sonunda her kursiyer, hem arkadaşları hem de kurs eğitmeni tarafından değerlendirildi. Sınavın başarı oranı yüksek oldu. Kursiyerler, eğitimlerine başlamalarının üzerinden henüz 3 ay geçmesine rağmen iyi bir sınav performansı sergilediler.

‘Burası mükemmel bir yer’

Sınavda çok heyecanlandığını ama sonucun güzel olduğunu söyleyen Remziye Sevinçhan, düşüncelerini şöyle aktardı: “Daha önce pastacılık üzerine hiçbir eğitim almamıştım. Her şeyi burada öğrendim. Sınav, oğlumun doğum gününe denk geldi. Ben de doğum günü için özellikle güzel bir pasta yapmak istedim. Çok şükür güzel oldu. Bu kadarını beklemiyordum, çok mutlu oldum. Kursun kaliteli olması sayesinde böyle oldu. Eğitmenimiz bizlerle çok ilgileniyor. Çok keyifli bir ortam var. Kurs gününün gelmesini iple çekiyoruz. Kendimi mutsuz hissettiğim zamanlarda bile buraya gelerek moral buluyorum. Burası (SU-MEKÂN) gerçekten mükemmel bir yer. Biz burada ihtiyaç duyduğumuz tüm imkânlara erişebiliyoruz. Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun Bey her şeyi tedarik etmiş. Pastacılık Kursu özelinde söylersem, profesyonel bir mutfakta olacak tüm araç-gereçlere ve malzemeye sahibiz. Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz.”

Profesyonellik kursu

Pastacılık Kursu’na şu anda 60 kursiyer katılıyor. Kursiyerleri, eğitimleri boyunca geçmeleri gereken 13 sınav bekliyor. 9’u yazılı, 4’ü ise uygulamalı olan sınavlarda, pastacılığın önemli noktalarıyla birlikte iş sağlığı ve güvenliği, sanitasyon gibi konulara da odaklanılıyor. Tüm sınavları başarıyla geçip MEB onaylı sertifikayı almaya hak kazanan kadınlar, lezzet sektöründe çalışmaya hazır birer profesyonel olarak iş yaşamlarına başlayabiliyorlar. Hanımların yüksek başarı oranıyla geçtiği bu sınav ise, uygulama sınavlarının ilkiydi.

Kadınların eğitimi temel öncelik

Sultangazi Belediyesi, kadınların eğitimini en temel önceliklerinden biri olarak kabul ediyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kadının elinin değdiği her iş güzel olur. Kadınların kültürde, sanatta ve mesleki alanda yetişmeleri, kendilerini arzu ettikleri ölçüde geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm desteği Sultangazi Belediyesi olarak sağlama konusunda her zaman hassasiyet gösteriyoruz” diyerek bu konuya verdiği önemi vurguluyor. Pastacılık Kursu’yla birlikte birçok kursa ev sahipliği yapan SU-MEKÂN, belediyenin kadın eğitimine verdiği önemin en dikkat çekici sembollerinden birini oluşturuyor.

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