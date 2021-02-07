Pandeminin olumsuz etkilerini sporla atıyorlar

Mersin’in Erdemli ilçesinde pandemi sürecini evde geçiren öğrenciler, spor aktivitelerine izin verilmesiyle birlikte spor okulunda antrenmanlara başladı. Öğrenciler, internet bağımlılığı başta olmak üzere sürecin olumsuzluklarını spor yaparak üzerlerinden atıyor.

Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi’nde korona tedbiri altında açılan futbol kursunda öğrenciler antrenmanlarda stres attı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu süreçte çocukların ve gençlerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Tollu, “Amacımız gençlerimizi her alanda yarınlara en güzel şekilde hazırlamak. Malumunuz bizim spor koordinasyon merkezimiz var. Çocuklarımızın pandemi sürecinden dolayı eve kapanması ciddi bir sıkıntı idi. Çocuklarımız artık sporla tüm streslerini üzerlerinden atacak. Kurallar çerçevesinde onlara her türlü imkanı sunacağız” diye konuştu.

Öğrenciler ise futbol kursunun açılmasından hayli memnun olduklarını söylediler. Öğrencilerin kimi ’Evde artık vazo kırmayacağım’ derken, kimisi de ’Kilo vereceğimi düşünüyorum’ sözleriyle gülümsetti.

Antrenmanları takip eden aileler de pandemi sürecinde çocukların internet bağımlısı olduğunu, enerjilerini spor ile atan çocukların kendilerini toparlayacaklarına inandıklarını dile getirdiler.