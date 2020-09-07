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Pandemi yurt dışı eğitim fırsatını engellemiyor

PANDEMİNİN ETKİLEDİĞİ EN ÖNEMLİ ALANLARDAN BİRİ DE EĞİTİM OLDU. ÖZELLİKLE YURT DIŞINDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN GENÇLER YIL KAYBI YAŞAMA KORKUSUYLA BU HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEYE YÖNELDİ.

Eğitim 07.09.2020, 10:29
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Pandemi yurt dışı eğitim fırsatını engellemiyor

Pandeminin etkilediği en önemli alanlardan biri de eğitim oldu. Özellikle yurt dışında eğitim almak isteyen gençler yıl kaybı yaşama korkusuyla bu hayallerinden vazgeçmeye yöneldi.

Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi, öğrencilerin yurt dışı eğitim hayallerini ertelememeleri için bir alternatif sundu. Üniversite, öğrencilerine bir yıl boyunca Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alma imkanı sunuyor.

Türkiye’nin Kuzey Makedonya’daki en büyük eğitim yatırımı olan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Covid-19 küresel salgını süresince Türkiye’den ayrılmadan eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere Türkiye’nin en iyi üniversitelerine devam etme hakkı veriyor. Öğrenciler bir yıl boyunca IBU’nun Türkiye’de iş birliği içinde olduğu devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim alabilecek.

IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, “Türkiye’den üniversitemize okumaya gelen öğrencilerimize her zaman ayrıcalıklar sunmaya çalışıyoruz. Gerek maddi gerekse fiziksel düzenlemelerimiz ile üniversitemizi öğrencilerimiz için cazip hale getirmek ve sorunlarına çözüm bulan bir kurum olmak öncelikli hedefimiz. Bu sebeple pandemi tüm dünyadaki eğitim sistemini böylesine etkilemişken öğrencilerimiz için bir çözüm düşünmemek olmazdı. Biz de Türkiye’den kayıt yaptıracak olan öğrencilerimize güzel bir olanak oluşturduk. Öğrencilerimiz kayıtlarını yaptırdıktan sonra arzu ederlerse gelişmiş online eğitim sistemimizden eğitimlerine devam edebilecekler. Öğrenci, online eğitimde kendini geliştiremediğini düşünüyor ya da fiziksel olarak üniversite sıralarında eğitim almak istiyorsa bir yıl boyunca Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almasını sağlıyoruz. Türkiye’de iş birliği içinde bulunduğumuz devlet ya da vakıf üniversitelerinde öğrencilerimiz bir yıl boyunca bölümünün derslerine katılabiliyor” dedi.

YÖK kitapçığında yer alan sayılı yurt dış üniversitelerden olan Uluslararası Balkan Üniversitesi, AB standartlarına sahip eğitim anlayışı ve yüzde 100 İngilizce eğitimiyle öğrencilerine iyi bir gelecek sunuyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem öğrencilerinin ana dil seviyesinden İngilizceye sahip biçimde mezun olduklarını söylerken; Türkiye’den gelen öğrencilerin en çok mühendislik, mimarlık, psikoloji ve hukuk bölümlerini tercih ettiklerini belirtti.

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