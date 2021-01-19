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Pandemi döneminde başarı beklentisi yüksek tutulmamalı

Çocukların pandemi döneminde hem sosyal izolasyon hem de uzaktan eğitimle zorlu bir sürece girdiğini aktaran uzmanlar, ailelere çocuklarından başarı beklentisini düşük tutmalarını öneriyor. Ara tatil döneminde ebeveynlere çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmelerini tavsiye eden uzmanlar, özellikle fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde dışarıda keyifli aktiviteler planlamaları önerisinde bulunuyor.

Eğitim 19.01.2021, 10:58
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Pandemi döneminde başarı beklentisi yüksek tutulmamalı

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, pandemi sürecinin öğrencilere etkisini değerlendirerek yaklaşan ara tatil dönemiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. 

Uzaktan eğitim hem öğrencileri hem de velileri zorladı

Dünyada ve ülkemizde sağlıkla ilgili kaygılarının ön planda olduğu pandemi sürecinde hayatın birçok yönünde aksaklıklar olduğu gibi eğitim alanında da ciddi değişiklikler ve sorunlar yaşandığını aktaran Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, online eğitim sisteminin hem öğrenciler hem ebeveynler hem de eğitmenler için yeni ve zorlu bir süreç olduğunu vurguladı. “Yüz yüze eğitimin yerini alan uzaktan eğitimde çocukların çoğu eğitim konusunda sıkıntı yaşadı” diyen Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, “Dersleri anlamakta, derse dikkatini vermekte zorlandıklarını anlattılar. Bazı öğrenciler derslere girmedi, bazıları ödevlerini yapmadı, bazıları ise derse girdiğini söyledikleri halde bilgisayarda oyun, sosyal medya, internet gibi farklı etkinliklerde vakit geçirdiler” dedi. 

Sosyal izolasyon ruh sağlığında bozulmalara yol açtı

Özellikle ebeveyn ve öğretmen denetiminin az olduğu çocukların uzaktan eğitimden pek yarar görmediğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, sınav sistemindeki değişikliklerin de bu tarz sorunların tespit edilmesinde aksaklıklara yol açtığını söyledi. Ancak sorumluluk sahibi çocuk ve gençlerin de istedikleri gibi öğrenemedikleri için başarı ile ilgili kaygılarında artış olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, “Bazı çocukların pandemi nedeniyle yaşadığı sosyal izolasyon, belki kaybettikleri yakınları nedeniyle ruh sağlıklarında bozulmalara yol açtı ve bu durum derslerine olumsuz yansıdı. Aynı süreçten geçen ebeveynler kendi yorgunlukları içerisinde çocuklara destek verecek gücü bulamadı bazen” diye konuştu.

Çocuklarla keyifli etkinlikler planlayın

Sorun ve kaynağı ne olursa olsun çocuğu dinleyerek, var olan sorunları dikkatli bir şekilde tespit eden ailelerin uzman desteğine başvurması gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, ara tatil döneminde süresi az bile olsa çocuklarla keyifli etkinlikler yapılmasını, haftada en az 4-5 gün sosyal mesafe kurallarına uyarak mutlaka çocukların dışarı çıkarılmasını önerdi.

Öğrenciler mutlaka dersi takip etsin

Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, diğer tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Ebeveynlerin başarı ile ilgili beklentilerini bu dönem için azaltmalarını öneririm. Ancak bu kesinlikle eğitimi tamamen yok saymak olarak yorumlanmasın. Her öğrencinin okulla ilgili en azından derslere girme, dersleri dinleme ve ödev yapma gibi görevlerini yerine getirmesi lazım. Bunu uygun bir dille söyleme ve takip etme görevi ebeveynlere aittir. Derslerde işlenen konuların anlaşılıp anlaşılmadığı ebeveynler tarafından basitçe kontrol edilebilir. Bu görevlerde aksaklık olması veya ruhsal sıkıntılar varlığında ek eğitim desteği ve çocuk ruh sağlığı uzman hekimlerinden destek alınması sorunların büyümeden çözülmesine olanak tanıyacaktır.”

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