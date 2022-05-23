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Pandemi bitti, ‘e-belediye’ye talep bitmedi

Pandemi döneminde, vatandaşların sorunsuz bir şekilde hizmet almasını sağlamak için e-belediye hizmetlerinde altyapı ve sistem yeniliğine giden Zeytinburnu Belediyesi, e-devlet üzerinden 25 hizmete entegrasyon sağlarken, belediye hizmetleri ile ilgili birçok başvuru, ödeme ve talep işlemlerini de kendi sistemi üzerinden online olarak sunuyor.

Eğitim 23.05.2022, 14:09
Pandemi bitti, ‘e-belediye’ye talep bitmedi

Pandemi döneminde, vatandaşların sorunsuz bir şekilde hizmet almasını sağlamak için e-belediye hizmetlerinde altyapı ve sistem yeniliğine giden Zeytinburnu Belediyesi, e-devlet üzerinden 25 hizmete entegrasyon sağlarken, belediye hizmetleri ile ilgili birçok başvuru, ödeme ve talep işlemlerini de kendi sistemi üzerinden online olarak sunuyor.

Pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalar dolayısıyla, vatandaşların belediyeye gelmeden sunulan tüm hizmetlerinden kesintisiz bir şekilde yararlanması için alt yapı ve sistem yeniliğine giden Zeytinburnu Belediyesi, bu süreçte 21 bin 980 kişiye online olarak hizmet sundu. Zeytinburnu Belediyesi internet sitesi üzerinden neredeyse tüm belediye hizmetlerine online başvuru imkânı sunulurken, e-Devlet tarafında da 25 farklı hizmete entegrasyon sağlandı.

E-belediye ile güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet

Özellikle vatandaşların vergi ödeme sisteminde daha evvel doğrudan T.C. numarası ile borç sorgulama yapılabiliyorken, artık T.C. numarasına ait kayıtlı cep telefonu numarasına hızlı SMS ile doğrulama kodu alınarak; pratik, kolay ve güvenli bir şekilde borç sorgulama ve ödeme işlemi yapılabiliyor. Böylelikle bilgilere sahibinden başkasının erişmesi önleniyor. Zeytinburnu Belediyesi internet sitesi üzerinden verilen e-Belediye hizmetleri şu şekilde sıralanıyor: Hızlı ödeme, T.C. kimlik no, vergi no veya sicil no girerek, SMS doğrulaması ile borç görüntüleme ve ödeme işlemi, SMS ile borç bildirimi, tiyatro - sinema e-bilet, borç görüntüleme işlemleri, e-ödeme, e-makbuz, işyeri ruhsat bilgileri ve başvuru işlemleri, nikah rezervasyonu, CİMER sayfası, çözüm merkezi canlı iletişim, e-beyan bildirimi, sicil arama, şehir rehberi, Arsa metrekare ve sokak rayiç bedelleri, inşaat maliyetleri, bina aşınma oranları ve çevre temizlik bedelleri.

E-devlet girişi ile yapılan işlemlerde ise emlak vergisi bildirimi, arsa metrekare birim değeri sorgulama, elektronik belge yönetim sistemi evrak doğrulama, meclis gündem sorgulama, meclis kararı sorgulama, nikah salonu durum sorgulama, nöbetçi eczane sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama, borç ödeme, işyeri ruhsatı başvuru sorgulama, işyeri ruhsatı başvuru sorgulama, 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı başvurusu, bilirkişi dosya inceleme başvurusu, imar durum belgesi başvurusu, inşaat istikamet kot kesit rölevesi başvurusu, kat irtifakı başvurusu, ön proje onay başvurusu, statik proje tasdiki başvurusu, yapı ruhsatı başvurusu ve yapı tadilat ruhsatı başvurusu hizmetlerinden faydalanılabiliyor.

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