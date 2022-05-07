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Pandemi annelerine anlamlı hediye

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Bilim Sanat Merkezi Öğrencileri pandemi döneminde kendileri için büyük emek veren annelerine anneler günü sürprizi hazırladı. Korona virüs döneminde hazırlanan resim, şiir ve makaleler ‘Anne kokulu metinler’ isimi ile kitaplaştırılarak çocuklar tarafından annelerine hediye edildi ve annelerin günleri kutlandı.

Eğitim 07.05.2022, 16:02
Pandemi annelerine anlamlı hediye

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Bilim Sanat Merkezi Öğrencileri pandemi döneminde kendileri için büyük emek veren annelerine anneler günü sürprizi hazırladı. Korona virüs döneminde hazırlanan resim, şiir ve makaleler ‘Anne kokulu metinler’ isimi ile kitaplaştırılarak çocuklar tarafından annelerine hediye edildi ve annelerin günleri kutlandı.

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan ve çevre bilincini masallarla kitaplaştırarak öğrencilerine aşılamaya çalışması ile tüm dikkatleri üzerine çekerek geçtiğimiz 24 Kasım öğretmenler gününde Aydın ilini temsilen Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katılarak aynı masada yemek yiyen ve ödülünü Bakan Özer’in elinden alan Dr.Yıldız Yenen Avcı, ‘Korona günlerinde bizler çocuktuk’ kitabının ardından ikinci kitabı da hazırladı. Öğrencileri ile birlikte ikinci kitapları olan yine korona günlerinde hayata geçirdiği ve öğrencilerinin kalemlerinden çıkan resim, şiir ve makalelerden oluşan ‘Anne kokulu metinler’ isimli kitap öğrencileri tarafından annelerine hediye edildi. Okul Müdürü Engin Bacaksız ile birlikte anneler gününde öğrencilerine ve öğrenci velilerine sürpriz yapan Dr.Yıldız Yenen Avcı, okula getirdiği kitapları öğrencileri aracılığıyla annelere ulaştırdı. Pandemi döneminde çocukları ile yoğun mesai harcayan anneler bu sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kitabın geliri sosyal projelerde kullanılacak

Çocukların eserlerinden oluşan 212 sayfalık kitabın gelirinin ise hem yayınevi hem de okul aile birliği tarafından toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla okul öğrencilerinin, sosyal etkinlikleri çerçevesinde engelli bireylere destek veren dernek ve sivil toplum kuruluşları, yaşlı bakım ve huzurevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapacağı çalışma ve ziyaretlerde kullanılacağı belirtildi.

Ödüllü öğretmen

Geçtiğimiz 24 kasım 2021 yılı öğretmenler gününde Aydın ilini temsilen Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katılan Dr.Yıldız Yenen Avcı, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ‘2021 Yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi’nde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Aydın’da en yüksek puanı alarak Öğretmen İl Temsilcisi seçilerek Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen tören ve etkinliklere katıldı. Öğretmen Avcı, çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in kabullerine katılmış, hediyesini de Bakan Özer’in elinden almıştı.

Hem anneler hem de çocukları mutlu oldu

Kitapla ilgili konuşan öğrenciler, annelerinin pandemi dönemlerinde kendilerinin hem sağlığı hem de eğitimleri konusunda büyük mücadele verdiğini hatırlatarak annelerine olan sevgilerini bu şekilde göstermeye çalıştıklarını ifade ettiler. Çocuklarının yazdıklarından oluşan kitabı aldıklarında çok mutlu olduklarını ifade eden anneler ise “Bu zorlu pandemi sürecinde hem çocuklarımızın sağlığından hem de eğitimlerinden endişe ederken bu bize en güzel hediye oldu. Demek ki başarabildik. Elimizden geleni yaptık ve bugün bunun sonucunu gördük” diye konuştular.

“Pandemi sürecinde annelerimizin emeklerini ödemek mümkün değil”

Türkçe Öğretmeni Yıldız Yenen Avcı, “Anne kokulu metinler isimli kitabımız, pandemi sürecinde annelerimizin göstermiş olduğu özveriden, yoğun çabadan dolayı bir teşekkür bağlamında hazırlandı. Çocuklarımız annelerimize yönelik saygı sevgi şükran duygularını edebi metinler aracılığıyla ortaya koydular. Annelerimizi mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Pandemi döneminde 70 öğrencimiz toplam 92 eserle katkıda bulundu. Bu eserler düzyazı ve şiir türündedir. Ayrıca kitabımızın sonunda çocuklarımızın anneleriyle birlikte çekmiş oldukları fotoğraflara yer verdik. Pandemi sürecinde annelerimizin emeklerini ödemek mümkün değil ama çam sakızı çoban armağanı bir hediye ile onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.

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