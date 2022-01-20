Palandöken: “Tüm esnafımız için Finansal Okuryazarlık eğitimleri devam ediyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm esnafımız için özel olarak yapılan Finansal Okuryazarlık eğitimleri devam ediyor” dedi.

TESK, DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş ve İstanbul Arel Üniversitesi işbirliği ile çevrimiçi olarak yapılan finansal okuryazarlık eğitiminin kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kendini geliştirmek ve finansal hayata dair daha iyi atılımlarda bulunmak isteyen tüm esnafımız için özel olarak yapılan Finansal Okuryazarlık eğitimleri devam ediyor. Konfederasyonumuz, İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş işbirliğinde verilen ücretsiz ve uluslararası katılım belgeli bu eğitim 23 Ocak Pazar günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak” dedi.

“Esnaf uluslararası katılım belgeli bu eğitimi kaçırmamalı”

Finansal olarak hem kendini geliştirmek hem dünyayı okumak, ticari hayatında önemli bilgi kazanımları elde etmek isteyen tüm esnafın bu eğitime katılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bu ay 23 Ocak’ta 6. Grubun eğitimleri yapılacak olan ve sadece TESK’e bağlı esnaf ve sanatkarlara yönelik olan Finansal Okuryazarlık eğitimlerinden halen faydalanmayan esnafımız var ve yalnızca 9 saatini ayırarak bu uluslararası katılım belgeli eğitimden faydalanmalı. Finansal anlamda kendini geliştirirken işini de doğru yönetebilmek, para yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak için bu eğitim kaçırılmaz bir fırsat. Web site üzerinden kayıt oluşturarak evinden ya da işinden çevrimiçi bu toplantıya tüm esnafımız katılmalı” ifadelerini kullandı.