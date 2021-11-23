Palandöken: “Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ailemizden sonra üzerimizde en çok emeği olan, bizlere düşünmeyi, okumayı, yazmayı, paylaşmayı, saygıyı, düzeni, sayıları, bazen de eğlenmeyi öğreten, bunu yaparken üstün bir çaba sarf ederek yolumuzu aydınlatan, geleceğimize ışık tutan öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Özellikle pandemi döneminde evden çocuklarına tüm bildiklerini aktarmak için gece gündüz elinden gelenin fazlasını yaptılar. En çok saygıyı hak eden kesim olan öğretmenlerimizin değerini Mustafa Kemal Atatürk’ün vekil maaşları belirlenirken ‘öğretmen maaşlarını geçmesin’ demesinden anlayabiliriz. Başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizi hayata hazırlarken, geleceğin mimarını, ressamını, esnafını, doktorunu ya da öğretmenini kendi bilgisi ve sevgisiyle inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.