ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ "THE INTERNATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY" (PSİ CHİ) TOPLULUĞUNA TÜRKİYE’DEN KATILAN İLK ÜNİVERSİTE OLDU

Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Celia Naivar Şen danışmanlığında psikoloji alanında saygın bir kuruluş olan Psi Chi topluluğuna katılan Özyeğin Üniversitesi, uluslararası araştırmalara katılım, ortak proje geliştirme, seminer ve konferans düzenleme gibi faaliyetlerini artıracak olmanın yanı sıra Psi Chi üyesi olacak öğrencilerinin, dünya çapında tanınmış ve prestijli üniversitelerin lisansüstü programlarına kabul edilmeleri için de daha fazla imkan sunuyor olacak. Ayrıca akademik yetkinliğin uluslararası düzeyde tanınması, araştırma faaliyetlerinin iş birliği içerisinde yürütülmesi, topluluğun hakemli dergisinde makale yayınlayabilme, farklı ödül ve teşviklere erişim de üyeliğin sağladığı diğer avantajlar olarak öne çıkıyor. İş birliği ile öğrenciler için ek staj imkanlarının da yaratılması hedefleniyor.

Özyeğin Üniversitesi’nin Psi Chi topluluğuna Türkiye’den katılan ilk üniversite olmasını değerlendiren Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Sümer, “Psi Chi üyeliği hem akademik bir itibar hem de kaliteli bir kurumdan alınan yüksek bir derece olması nedeniyle öğrencilerimiz için önemli bir ayrıcalık olacaktır. Psi Chi üyesi olan öğrencilerimiz devam eden web seminerlerine katılabilecek ve uluslararası akademisyenlerin çeşitli çevrim içi yayınlarına abone olabilecekler; Psi Chi üyesi mezunlarımız bu kapsamda edindikleri tecrübeler sayesinde akademi ya da akademi dışı kariyerlerine çok daha kuvvetli bir başlangıç yapma şansına sahip olacaklardır” dedi.

Alanında son derece önemli çalışmalara imza atan Psi Chi topluluğunun özel üyeleri arasında Dr. Elizabeth Loftus, Dr. Albert Bandura, Dr. B. F. Skinner ve Dr. Phillip Zimbardo gibi tanınmış araştırmacı ve akademisyenler bulunuyor.