Özvatanlarında meslek öğrenen Ahıska Türkleri ekonomilerine katkı sağlıyor

Ukrayna’daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ’da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan halı dokuma kursunda hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Ukrayna’da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi geçen yıl 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ’a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada valilik koordinesi vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken Halk Eğitim Merkezi tarafından kurslar. Bu çerçevede halı dokuma kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünlerin satılması ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, “Ukrayna- Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Herson bölgesindeki Ahıska Türkü soydaşlarımız, devlerimizin öncülüğünde buraya yerleştirildiler. Gelen misafirlerimizin çeşitli ihtiyaçları vardı ve bunlardan biri de eğitimdi. Kurslar planladık. Bunlardan bir tanesi olan halı kursunu açtık. Burada soydaşlarımız el becerilerini geliştiriyor. Hereke halı dokuyorlar. Hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yaz döneminde 9 kurs açmıştık. Şuanda 5 kursumuz var” dedi.

Ukrayna’da ki savaştan geldiklerini aktaran Sevda Sultaova, “Burada halı dokuyoruz. Hocamız yardım ediyor. Çocuklarımız için para kazanıyoruz. Eşlerimiz Ukrayna’da kaldı. Gelemediler bizler ise buradayız. Allah’ın izni ile savaş biter ve ailelerimize kavuşuruz” diye konuştu.

Gürmira Sarvola ise “Herson bölgesinden geldik. Burada halı kursuna geliyor ve öğreniyoruz. Ailemize katkıda bulunuyoruz. İlk defa yapıyoruz. Zordu ama öğrendik. Artık biliyoruz” şeklinde konuştu.