Özel yetenekli öğrenciler için duygu gelişimi ve öz düzenleme alanlarında psikoeğitim programları hazırlandı

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla “duygu gelişimi” ve “öz düzenleme” alanlarında psikoeğitim programları hazırlandı. orgm.meb.gov.tr internet adresinde paylaşılan programlar, Türkiye’de özel yetenekli bireylere yönelik uygulama temelli olarak hazırlanan ilk çalışma olma özelliği taşıyor.

BİLSEM’lere devam eden öğrencilerin duygu gelişimlerine yönelik ihtiyaçları esas alınarak hazırlanan duygu gelişimini destekleme psikoeğitim programı, öğrencilerin kendi duyguları ile birlikte başkalarının da duygularını tanımaları, kişiler arası ilişkilerde uyum ve esneklik göstermeleri, empati kurmaları ve duygularını kontrol etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Öz düzenleme psikoeğitim programı ise özel yetenekli öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetme becerileri geliştirmeleri amacıyla hazırlandı. Bu programda öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini fark etmeleri, geleceğe yönelik hedef belirlemeleri, plan yapmaları, etkili öğrenme stratejilerini fark etmeleri ve kendi öğrenme süreçlerini izleyerek değerlendirmeleri hedeflendi.

"Şu anda Türkiye genelinde 315 bilim ve sanat merkezimiz var"

Programların tasarlanmasında Gelişimsel Rehberlik Programları Modeli esas alındı ve örgün eğitim kurumlarındaki sınıf rehberlik programında yer alan sosyal duygusal gelişim alanına ilişkin etkinlikler ile uyum içerisinde yürütülmesine ve bu alandaki kazanımları destekleyecek şekilde yapılandırılmasına önem verildi. Eğitim sistemindeki her bir öğrencinin özel ihtiyacını da dikkate alarak programlama yaptıklarına dikkati çeken Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için iki yeni psikoeğitim programının erişime açıldığını duyurdu. Bakan Özer şunları kaydetti:

“Şu anda Türkiye genelinde 315 bilim ve sanat merkezimiz var. 2022 yılı sonunda bu sayıyı 350’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin tümünün BİLSEM’lere kolayca erişebilmesini sağlamanın yanında burada aldıkları eğitimin niteliğini artırmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Özel yetenekli çocuklarımıza yönelik “duygu gelişimi” ve “öz düzenleme” alanlarında hazırladığımız psikoeğitim programları da bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalardan Türkiye’de özel yetenekli bireylere yönelik uygulama temelli olarak hazırlanan ilk çalışma olma özelliği taşıyan program ile üstün yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en iyi şekilde ortaya koyabilmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Programın hazırlık sürecinde ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”