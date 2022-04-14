Özel üniversitelerdeki ücretler uçtu!

TIP FAKÜLTESİNDE OKUMAK 200 BİN LİRA

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, üniversiteler halen okuyan öğrencilerine ve sınav sonrası kazanacak olanlara peşin ödeme ve taksit gibi ödeme seçenekleri de sunuyor. 2022 YKS başarısına göre ayrıca yüzde 25 ve yüzde 50 indirim yapılıyor. Sınavda ilk 100'e girip tercih yapan aday Medipol Üniversitesi 7 ay boyunca ayda 6 bin lira harçlık vereceğini de ilan etti. Medipol Üniversitesi'nde Türk öğrenciler için tıp eğitimi ücretli yıllık 106 bin lira oldu. 2020'de ortalama yıllık 50 bin TL olan tıp fakültesi öğrenim ücretleri, son 2 yılda katlanarak 200 bin liralara çıktı.

YURT ÜCRETİ 59 BİN LİRA

2022-2023 yılı tıp eğitimi yıllı için bazı üniversitelerin tam ücretli tıp eğitimi ücretleri şöyle: Medipol Üniversitesi 106 bin, Okan Üniversitesi 138 bin, Üsküdar Üniversitesi 140 bin lira. Acıbadem Üniversitesi'nde halen 170 bin ve Koç Üniversitesi’nde 187 bin lira olan önümüzdeki yıl tıp fakültesi öğrenim ücretleri henüz açıklanmadı. Üniversitelerin 200 bin liraya çıkan tıp ücretlerini, yıllık 120 bin liraya çıkan Diş Hekimliği bölümü izliyor. Yurt ücretleri yıllık 59 bin lirayı buldu. Hiç zam gelmese bile 6 yıl için 413 bin lira barınma ücreti ödenmesi gerekiyor.

YABANCI 3 MİLYON TL ÖDEYECEK

Öte yandan üniversiteler de uluslararası öğrenci kabulleri de başladı. MYO ücretleri ortalama 2 bin 250 dolara kadar inerken, tıp fakültelerine kayıt ücretini Medipol Üniversitesi 35 bin dolar olarak açıkladı. Bu üniversitede tıp okuyacak olan yabancı öğrencilerin yıllık 518 bin liradan 6 yıl öğrenim ücreti için 3.1 milyon lira ödemesi gerekiyor. Yabancı öğrenciler 35 bin dolar ücreti olan İngilizce tıp eğitimini öğrenci eğer yüzde 70 Türkçe okursa, ücret yıllık 19 bin dolara düşüyor.

110 BİN ÖĞRENCİ TIP FAKÜLTESİNDE OKUYOR

Türkiye'de 92 bin 159'u devlet ve 18 bin 152'si vakıf üniversitelerinde 110 bin 331 öğrenci tıp fakültesinde okuyor. 2021'de tıp için 16 bin 858 kontenjan açılmış, 835'i boş kalmıştı. 2020 yılına göre 2021'de tıp kontenjanı 835 öğrenci yani yüzde 5.2 oranda arttı. Bu yıl da artması bekleniyor.

KATARLILARA İNDİRİM

Mühendislik, işletme gibi dallarda ücret yıllık 4 bin dolara inerken Tanzanya, İran, Somali, Filistin, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Rusya gibi 15 ülke vatandaşlarına tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi bölümlerde yüzde 15 özel öğrenci indirimi yapılıp, yüzde 50'ye kadar burs veriliyor.

162 BİN KONTENJAN

Sağlık, Eğitim, İletişim, Mimarlık gibi fakültelerde ise Cezayir, Cibuti, Komorlar, Kuveyt, Lübnan, Moritanya, Katar, Suriye, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan gibi 18 ülke vatandaşları yüzde 100 Türkçe okursa, yüzde 15 indirim yapılıyor. Yabancı öğrenciler için ayrılan 162 bin 239 kontenjanın 101 bin 78'i devlet üniversitelerinde…