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(Özel) Sınırdaki öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin sevincini yaşıyor

SINIRIN ÖĞRENCİLERİ İKİ MUTLULUĞU AYNI ANDA YAŞIYOR

Eğitim 16.10.2020, 09:18
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(Özel) Sınırdaki öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin sevincini yaşıyor

Uzun yıllar Suriye’nin kuzeyini işgal eden PKK/YPG terör örgütünün sivillere yönelik roketli saldırıları ve korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir eğitime ara verilen Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde öğrenciler, yüz yüze eğitimin kısmi olarak başlamasının sevincini yaşıyor.

Ülke genelinde korona virüs tehlikesinden dolayı kapalı olan okullar kısmi olarak eğitim ve öğretime açıldı. Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki okullarda da 12 Ekim Pazartesi günü eğitim kısmi olarak başladı. Yıllarca Suriye’nin kuzeyini işgal eden PKK/YPG terör örgütünün oluşturduğu tehlikenin gölgesinde eğitim görmeye çalışan öğrenciler, harekattan kısa bir süre sonra ise bu defa korona virüs salgını nedeniyle okullarında eğitim görememişti.

İki mutluluğu bir arada yaşıyorlar

Öğrenciler, geçen yıl Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütlerinin bölgeden atılmasının ardından güvenli bir şekilde eğitime yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Okul idaresi, sınıfların bahçelerinin yanı sıra çocukların en çok kullandığı sıra ve masaları tek tek elden geçirerek tamir etmeye başladı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundaki öğrenciler yüz yüze eğitime başlamalarından dolayı sevinçli olduklarını dile getirdi. Öğrenciler, "Uzaktan eğim çok sıkıntılı. Sürekli internet kesiliyor ve bağlantı kuramıyoruz ancak yüz yüze eğitim daha iyi çünkü öğretmenimiz karşımızda ve daha faydalı oluyor. Öğretmenimiz karşımızda, öğrenci arkadaşlarımız yanımızda, çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edildi

Sınıflarda ders gören öğrencilerin korona virüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafeye dikkat ederek oturdukları ve maske taktıkları görüldü.

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