Özel okullara ne kadar zam gelecek?

ÖZEL OKULLARA NE KADAR, KAÇ TL ZAM GELECEK?

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenecektir" denildi. Artış oranını değerlendiren Öztürk şunları söyledi: "Bu artış 5580 sayılı kanunla bize verilmiş ve geçmiş 3 yılın 12 ay ortalamasına göre değerlendirdiğimiz bir sınırlama. Ancak okullarımız kendi velilerinin durumunu gözeteceklerdir.

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada: "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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