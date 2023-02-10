Özel okullar depremzede çocuklara kapılarını açıyor

Özel okullar denekleri, depremzede çocukların eğitimi için kampanya başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ’’Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımız da tam burslu olarak (yemek-kitap-eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz’’ denildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya destek ve yardımlar devam ediyor. Özel okular denekleri de depremzede çocuklara eğitimde destek vereceğini açıkladı. Dernekler konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

’’Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde ağır can kayıplarına ve yıkımlara sebep olan yüzyılın en büyük felaketini yaşıyoruz.

Yaşadığımız bu elim hadise karşısında milletçe büyük bir dayanışmaya imza atıldığını ve bundan sonra da devlet-millet el ele bütün yaralar sarılana kadar bu dayanışmanın süreceğine hiç kuşkumuz yoktur.

Özel okul sektörünü temsil eden dernekler olarak üyemiz olan tüm okullarımızın bu acı olayın hemen akabinde kurucu, öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte acil yardımlar konusunda nasıl cansiperane bir şekilde harekete geçtiğinin yakın şahidiyiz.

Bunun ile birlikte bölgede oluşan büyük yıkım göz önüne alındığında deprem bölgesindeki illerimizde bulunan çocuklarımızın eğitiminde ciddi aksaklıkların yaşanması kaçınılmaz hale gelmiş durumdadır. Zaten vatandaşlarımızın büyük bir kısmının deprem bölgesinden ülkemizin diğer illerine göç etmeye başladığını da gözlemliyoruz. Bölgede yeniden normale dönene kadar mevcut durumun devam edeceği anlaşılmaktadır. Eğitimciler olarak göç etmek zorunda kalan yavrularımızın diğer ihtiyaçlarının giderilmesi kadar eğitimlerinin aksamamasının da ülkemizin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda tüm özel okullarımızın kontenjanları ve imkanları ölçüsünde katılacakları bir büyük dayanışma kampanyasını duyurmak istiyoruz.

Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımız da tam burslu olarak (yemek - kitap - eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz.

Bu kapsamda kampanyaya destek olan tüm özel okullarımızın misafir öğrenci kontenjanlarını duyuracağımız online ortak bir platformdan (yakında yayında olacak olan misafirogrenci.org üzerinden) ilan edecekler ve ilgili öğrencilerimizin de bu platform üzerinden müracaat etmeleri sağlanmak suretiyle kayıt işlemleri yürütülecektir. Eğitime emek veren ve ülkemizin yarınına yatırım yapan Türkiye’nin eğitimcileri olarak bu süreçte katkımızı en iyi bildiğimiz yoldan yapmayı da misyon olarak görüyoruz. Tüm bu süreçler Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimine açık olacaktır.

Deprem mağduru öğrencilerimizi özel okullarımıza davet ediyoruz. Öğrencilerimizi kurumlarımızda misafir etmeyi bu elim hadise karşısında milletçe hissettiğimiz büyük acıyı biraz olsun hafifletecek bir fırsat olarak görüyoruz.

Milletimize tekrar baş sağlığı dilerken el birliği ile bu vahim tabloyu düzelteceğimize olan inancımızı yinelemek istiyoruz.

Kampanyamıza destek olan ve bu kampanyaya katılan tüm özel okullarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Tüm halkımıza saygıyla duyururuz.’’