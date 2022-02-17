Özel öğrenciler geri dönüşüm malzemelerini kazanca dönüştürüyor

Burdur’da halk eğitim merkezinde eğitim alan özel öğrenciler, hem sosyal hayata kazandırılıyor hem de geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri el sanatlarını kazanca dönüştürüyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezinde 10 öğretmen, 25 özel öğrenciye el sanatları ve farklı alanlarda eğitim veriyor. Öğrencilerin el becerilerini arttırmayı ve sosyal hayata kazandırması amacıyla verilen eğitimlerde özel bireylere kazanç kapısı da sağlıyor. Öğrenciler burada geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri dekoratif ürünlerin evlerinde sergileyebiliyor. Kimi öğrenciler ise ürettikleri dekoratif ve giyilebilir ürünlerle kendilerine kazanç sağlayabiliyor.

Öğrencileri sosyal hayata kazandırmayı amaçladıklarını belirten El Sanatları Öğretmeni Ümit Acar, “Çalışmalarımız dekoratif el sanatları üzerine. Genelde geri dönüşüm malzemelerinden yaptığımız çalışmalarımızı öğrencilerimiz burada sergilemekte. Sosyal hayattan kopmamak için burada geri dönüşüm malzemelerini el sanatlarına çevirmekte. Bunları bazıları satarak evlerine küçük kazançlar oluşturmakta. Amacımız özel öğrencilerimizi sosyal katılması ve burada hoş vakit geçirmesi” dedi.