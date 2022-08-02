Özel öğrenciler çanak yaparak hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan çanak çömlek ve ebru kursuna katılan öğrenciler eğlenerek öğreniyorlar.

Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Özel Eğitim Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda özel öğrencilere çanak çömlek yapımının yanı sıra, ebru sanatı da öğretiliyor. Kurslara Nevşehir merkez başta olmak üzere, merkeze bağlı belde ve köylerde bulunan özel eğitim çağının dışında kalan öğrenciler katılıyor. Açılan kursu inceleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat yaptığı açıklamada, “Özel Eğitim öğrencilerimizin özellikle de öğrenim çağının dışına çıkan Özel Eğitim öğrencilerimizin eğitimi ciddi bir sorundu. Bu soruna bakanlığımız çözüm getirdi. Halk Eğitim Yönetmeliğinde bir değişiklik yaparak, Taşıma yönetmeliğini değiştirerek yıl boyunca bu öğrencilerimizin eğitim göreceği taşınma yerlerine taşınmasını sağladı. Biz de bakanlığımızın bu projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezimizi öğrencilerimizin hizmetine açmış bulunuyoruz. Burada seramik atölyesi, çömlek atölyesi ve güzel sanatlar atölyesi, ebru sanatı atölyesi, yaşam becerileri atölyesi ve drama atölyesi gibi atölyelerimiz olacak. Çocuklar burada hem eğlenecek hem zaman geçirecek hem de aileleriyle birlikte olacak. Ayrıca bazı öğrencilerimiz belki bu sürecin sonunda meslek sahibi olacak. Bu proje yıl boyunca devam edecek. Bu Özel Eğitim öğrencilerimiz için yapacağımız çalışmalar yıl boyunca da devam edeceği için süre içerisinde velilerimizle de onların rehabilitasyonu, iyileşmesi, onlarında iyi zaman geçirmesini sağlayacak bir ortam oluşturacağız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Polat, “İl merkezimizin merkezde ve köylerimizdeki tüm öğrencilerimizi taşıyabileceğiz. İlçelerimizde de ilçelerimizde bulunan Halk Eğitim Merkezleri bu süreci yönetecek. Bu şekilde öğrencilerimiz eğitim almış olacak. İlimiz; seramik ve çömlek açısından önemli bir yere sahip, bunu ön plana çıkartmak istiyoruz. Özellikle Özel öğrencilerimizle bunu ön plana çıkartabilirsek bu ilimiz için de bir vizyon olacak” şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel eğitim merkezine gelecek özel kursiyerler taşıma sistemi ile ücretsiz taşınacak.