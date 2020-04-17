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(Özel) Malatya’dan Bitlis’teki öğrencilere internetten eğitim

KORONA VİRÜSÜ SALGINI NEDENİYLE EĞİTİME VERİLEN ARA NEDENİYLE MEMLEKETİ MALATYA’DA BULUNAN SINIF ÖĞRETMENİ BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN DENEYLER YAPARAK UYGULAMALI EĞİTİM VERİYOR.

(Özel) Malatya’dan Bitlis’teki öğrencilere internetten eğitim

KORONA VİRÜSÜ SALGINI NEDENİYLE EĞİTİME VERİLEN ARA NEDENİYLE MEMLEKETİ MALATYA’DA BULUNAN SINIF ÖĞRETMENİ BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN DENEYLER YAPARAK UYGULAMALI EĞİTİM VERİYOR.

17 Nisan 2020 Cuma 11:55
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(Özel) Malatya’dan Bitlis’teki öğrencilere internetten eğitim

Korona virüsü salgını sebebiyle eğitime verilen ara nedeniyle memleketi Malatya’da bulunan sınıf öğretmeni, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrencilerine uzaktan deneyler yaparak eğitim veriyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle eğitime verilen ara nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitim almaya devam ederken, kendini mesleğine adayan öğretmenler ise öğrencileri için farklı projeler üretiyor. Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Yeniköprü İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Sümeyye Çoban, 4’üncü sınıf öğrencilerine verdiği eğitimle takdir topluyor. Sınıf öğretmeni Sümeyye Çoban, kurduğu Whatsapp grubuyla Malatya’daki evinden Ahlat’ın Yeniköprü köyündeki öğrencilerine özellikle fen bilimleri ve matematik derslerinde uygulamalı eğitimler veriyor. Öğretmen Çoban, pratik olarak anlattığı dersleri daha sonra evindeki imkanlar doğrultusunda kullandığı malzemelerle günlük hayattan ilişkilendirmeler ve çeşitli deneyler yaparak pekiştiriyor. Çoban, daha sonra pratik anlatımlı ve uygulamalı derslerin videolarını oluşturduğu Whatsapp grubu üzerinden öğrencilerine ulaştırıyor.

Eğlenceli bir şekilde uygulamalı uzaktan eğitimle öğrencileri ders yapmaya teşvik ederek ve evde sıkılmalarının önüne geçen sınıf öğretmeni Sümeyye Çoban, ayrıca öğrencileriyle görüntülü telefon görüşmesi de yaparak durumlarını ve derslerini anlayıp anlamadıklarını soruyor. Sümeyye Çoban, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde görev yapmaktayım. Ülkemizde yaşanan salgın dolayısıyla uzaktan eğitim sürecine girmiş olduk. Bu süreçte çocuklarımızın evlerinde eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve zamanlarının daha verimli geçmesi için öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimin devamı konusunda evimde ders videoları çekip çocuklarımla paylaşıyorum. Fen bilimleri gibi uygulamalı derslerde günlük hayattan ilişkilendirmeler yapıp deneylerle anlatımlarımı destekliyorum. Bu uygulamalarda bazen bahçeyi bazen de mutfağı kullanıyorum. Çocuklardan çok güzel dönütler alıyorum. Veli, öğretmen, idare ve öğrenci işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim sürecini elimizden geldiğince en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

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