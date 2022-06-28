Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sektörünün sorunları Ankara’da görüşüldü

Türkiye’nin pek çok bölgesinden gelen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sektörü ile STK temsilcileri, Ankara’da buluşarak sektörün mevcut sorunlarını ve atılabilecek adımları görüştü.

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu ile Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği (ÖZERKDER) iş birliğinde "rehabilitasyon merkezlerinin sürdürülebilirliği ve özel gereksinimli bireylerin eğitim hizmeti alımının devamı" konulu ‘Türkiye Buluşmaları Toplantısı’ düzenlendi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 33 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Merkez Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sorunları görüşüldü. Toplantıya Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kılıç da iştirak etti.

33 STK ve sektör temsileri adına ortak kamuoyu bildirisini okuyan Serabral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş, özel eğitim sektörünün 525 bin engelli bireyin eğitim aldığı, 52 bin personelin istihdam edildiği, 800 bin engelli bireyin de rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayarak topluma kazandırıldığı dünyaya örnek bir modele ulaştığını söyledi.

"Servis hizmetinin tarafımızdan ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük oluşturmaktadır"

Son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının Türkiye’deki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığının görüldüğünü belirten Karakaş, “Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin tarafımızdan ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük oluşturmaktadır” dedi.

2005 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesinin 1 asgari ücret miktarı iken, 2022 yılına gelindiğinde asgari ücretin yüzde 27’sine gerilediğini hatırlatan SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Karakaş, “Bu durum kurumlarımızı ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Personel, akaryakıt, kira, kırtasiye, eğitim materyali, ısınma, elektrik, gıda gibi kalemlerde öngörülemeyen artışlar olmuştur” diye konuştu.

"Mevcut ve hızla artan bahsettiğimiz giderlerle hizmetin sürdürülebilmesi mümkün olmamaktadır"

“Üzülerek söylemeliyiz ki, mevcut ve hızla artan bahsettiğimiz giderlerle hizmetin sürdürülebilmesi mümkün olmamaktadır” diyerek sektörde düzenleme yapılması çağrısında bulunan Karakaş, acil mevzuat düzenlemeleri yapılarak 1 Temmuz 2022’den geçerli olmak üzere şu hükümlerin eklenmesi ile sorunların çözümünün sağlanacağını kaydetti:

“Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına; 1 saat bireysel eğitim seans ücreti için KDV hariç olmak üzere; 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısının çarpımı sonucunda bulunacak tutar ile bir saat grup eğitim seans ücreti için 625 gösterge rakamının memur maaş katsayısının çarpımı sonucunda bulunacak tutar ödenir. Aynı zamanda bir aylık özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti için; ‘Sadece Bireysel özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti önerilen özel gereksinimli bireylere ayda 10 seans, bireysel ve grup özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti önerilen özel gereksinimli bireylere ayda sekiz seans bireysel ve dört seans grup hizmeti verilir’ hükmünün eklenmesi ile sorunun çözümünün sağlanacağı inancını taşımaktayız.”

Karakaş, seans ücretlerinin bir orana bağlanmasının özel gereksinimli bireyler açısından önemli bir kazanıma neden olacağını aktararak konuşmasını sonlandırdı.