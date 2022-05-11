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Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle farkındalık oluşturdu

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi özel eğitim öğrencileri, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" ve "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda . Engelli öğrencilerin söylediği türkü ve şarkılar, kendilerini dinlemeye gelen herkesi hayran bıraktı.

Eğitim 11.05.2022, 15:30
Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle farkındalık oluşturdu

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi özel eğitim öğrencileri, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" ve "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda . Engelli öğrencilerin söylediği türkü ve şarkılar, kendilerini dinlemeye gelen herkesi hayran bıraktı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik programına; Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, şube müdürleri, Alaplı Özel Eğitim Uygulama 1’ci,2,ci ve 3,cü kademeleri sınıf Öğrencileri, Okul Müdürü Serkan Darol, davetliler, okulun öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Okul idarecileri ve öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Yılmaz, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasını kutladı.

Okul bahçesinde düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gösteriminde, içme suyu artıma sisteminin çalışma mantığı, otizmde sağlıklı beslenmenin önemi, geleneksel oyunları, çevreci oyuncaklar, özel eğitimde kullanılabilecek iletişim kartları gibi konularda hazırladıkları projelerin tanıtımı yapıldı. Öğrencilerin fiziksel ve bilişsel becerilerine katkı sağlayan projelerin koordinatörlüğünü Öğretmenler sundu.

Dünya Engelliler Haftası etkinliklerinin açılış konuşmasını yapan Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz; "Bu güzel güneşli bir havada sevgili öğrencilerimizle birlikte olmanın büyük bir mutluluğu taşıyorum. Ben okulların ilçede ziyaret ettiğimde en çok keyif aldığım çok mutlu olduğum ve içeri girdiğim zaman bu ortamı en çok heyecanlandığım bu Okuldur. Bugün Özel Eğitim Uygulama Okulumuzda öğrencilerimize gerçekten çok fedakarca bir eğitim veriliyor. Çocuklarımızdaki olumlu değişim bizleri çok mutlu etti. Onlarla bu anlamlı günde bir araya gelmekten çok mutluyum" diye konuştu.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’nın konuşmasının ardından özel öğrenciler 10-16 Mayıs Dünya Engelliler günü çerçevesinde hazırladıkları gösteri, şiir ve müziklerini sundular. Daha sonra , Sahneye özel öğrencilerin çıktığı programda, müzik dinletisi, şiir ve oyun gösterileri sunuldu.

Okul Müdürü Gökmen Serkan Darol öğrencilerin projelerini özel bir haftada sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerin keyif alacağı bir program hazırladıklarını belirten Darol, "Bilim fuarı ve engelliler gününü aynı programa taşıdık. Bilim şenliği gibi bir etkinlik olsun ve öğrencilerimiz keyif alsın istedik. Etkinliğimizde tersine kaynaştırma uygulaması yaptık. Okulumuzun ilkokul, orta okul ve lise öğrencilerimizin toplumun içine kaynaşmasını sağladık" diye konuştu.

Etkinlik sonrası Kaymakam Vedat Yılmaz ve protokol mensupları Özel Eğitim uygulamalı 1,2,3, sınıf Okulu öğrencileri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergiyi gezdiler. Kaymakam Yılmaz, birbirinden güzel ürünlerde emeği olan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.(ey-

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