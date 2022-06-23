Özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri artık yazın da taşıma yoluyla eğitim kurumlarına erişebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte taşıma için belirtilen "ders yılı içinde" ibaresi "eğitim öğretim yılı süresince" olarak düzenlendi. Böylelikle yaz döneminde eğitimine devam eden özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri, eğitim aldıkları kurumlara taşımalı sistemle ulaşabilecek.

Özel eğitim okul ve kurumunda öğrenim gören ve yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği gereğince ders yılı içinde kayıtlı oldukları okul ve kurumlara taşınıyordu. Yaz döneminde de özel eğitim öğrenci ve kursiyerlerinin taşıma hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yönetmelikte taşıma kapsamı için belirtilen "ders yılı içinde" ibaresi, "eğitim öğretim yılı süresince" olarak düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme uyarınca artık yaz döneminde eğitimine devam eden özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri de taşıma hizmetinden yararlanabilecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişiminin önündeki engellerin kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının gerek kaynaştırma bütünleştirme yoluyla, gerek özel eğitim uygulama okullarıyla, gerek meslek okulları ve gerekse süreğen hastalığı olanların evinde ya da hastanede eğitime erişimi olmak üzere kısacası her yerde tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu ifade etti. 453 bin engelli bireyin eğitim imkanlarından faydalandığını söyleyen Bakan Özer, "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nde yaptığımız değişiklikle önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Artık ders yılı dışında da özel eğitim öğrencilerimiz ve kursiyerlerimizi eğitim aldıkları okul ya da kuruma taşıyabileceğiz" dedi.

18 yaş üstü engelli bireylerin eğitime devam edeceği mekanizmanın da kurulduğunu hatırlatan Bakan Özer, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sadece engelli vatandaşlara hizmet verecek halk eğitimi merkezleri ile ilgili sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını aktardı. Bakan Özer, "Böylelikle engelli vatandaşlarımızın kendilerinin, ebeveynlerinin halk eğitimi merkezlerine erişimlerini de ücretsiz bir şekilde sağlamış olacağız. Bakanlık olarak biz okul öncesi yaştaki çocuktan yetişkine kadar tüm yaş spektrumundaki vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim seçeneklerini artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin/kursiyerlerin taşındığı araçlarda bir rehber personel görevlendiriliyor. Özel eğitim taşımanın finansmanı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Destekleme Fonu’ndan sağlanıyor. Öğrenci taşıma uygulaması mayıs ayı verilerine göre 106 bin 162’si özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, 2 bin 638’i ise kursiyer olmak üzere toplam 108 bin 800 özel eğitim ihtiyacı olan birey, eğitim aldıkları okul ya da kuruma taşıma yoluyla erişiyor.