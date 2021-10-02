Özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarına da üniversite kapısı aralandı

Milli Eğitim Bakanlığı, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okullarını bitirenlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmesine imkân sağlayan düzenlemenin kapsamını genişleterek hem eski mezunların hem de özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarının üniversiteye erişiminin önünün açıldığını duyurdu.

2018 yılında yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinin ismi, özel eğitim meslek okulu olarak değiştirilmişti. Son yıllarda, mesleki eğitimde çok sayıda projeyi uygulayarak önemli bir dönüşümü hayata geçiren MEB, özel eğitim meslek okulu mezunlarının üniversite sınavına girmesine olanak sağlayan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Temmuz 2021’de yayınlamıştı.

MEB bu düzenlemenin kapsamını genişleterek Temmuz 2021’den önce özel eğitim meslek okulu diploması bulunanlar ile özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi bulunanlara da üniversitenin kapısını açtı. Artık bu okulların mezunları da YKS’ye başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağlamak istediklerini söyledi.

186 özel eğitim meslek okulunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan 13 bin 673 öğrenciye 18 meslek alanında eğitim verildiğini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

“Bu okullardan mezun olanların yükseköğretime giriş imkânı bulunmuyordu ve yükseköğretime devam edemiyorlardı. Temmuz ayında bir iyileştirme yapmış ve 2021 yılı itibarıyla özel eğitim meslek okulu diplomasına sahip olanların üniversiteye girişlerine imkân sağlamıştık. Bu konuda yeni bir adım attık ve Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihinden önce ‘özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi’ ile ‘özel eğitim meslek okulu diploması’ bulunanlara da üniversiteye giriş imkânı sağladık.”