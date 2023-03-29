Özel Eğitim Merkezinde öğrencilerin yanı sıra veliler de eğitim alıyor

Isparta’da bulunan Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezinde veliler de unutulmadı. Öğrenci anneleri, okulda kendileri için açılan kurslarda eğitim alıyor.

Isparta’da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezinde, 18 yaş üstü özel öğrencilerin eğitiminin yanı sıra veliler de düşünüldü. Merkezde; çini işleme, elde kurdele yapımı, çorba yapımı, hazır kalıpla dolgu oyuncak yapma, turistik ve hediyelik eşya yapımı, ses eğitimi, voleybol ve okuma yazma gibi pek çok kurs düzenleniyor. Öğrencilerin yanı sıra kursa devam eden veliler için de kursta ayrılan sınıflarda el sanatları ve Kur’an kursu düzenlenerek, velilerin kaliteli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, "Burada özel bireylerimize yönelik, özellikle 18 yaş üstü zorunlu eğitim kapsamından çıkan öğrencilerimize yönelik halk eğitim kursları düzenliyoruz. Bugün itibarıyla 10 farklı kursta 20 öğretmenimiz ile eğitimlerimiz devam ediyor. Burada 50’nin üzerinde öğrenciye hizmet etmeyi hedefliyoruz" dedi. Okulun açılış amacının öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu belirten Baydur, "Aynı zamanda velilerin hayatlarına farklı bir zaman dilimi oluşturmak için burayı oluşturmuştuk. Buraya öğrencilerini getiren velilerimiz aynı zamanda Halk Eğitim Merkezimiz tarafından açılan dikiş nakış, Kur’an-ı Kerim ve el sanatları gibi kurslara katılıyorlar. Hem zamanlarını değerlendirip, hem de çocuklarını burada gözleme imkanı buluyorlar" diye konuştu.

Okul velilerinden Emine Öcü, Isparta’da yıllardır böyle bir yer istediklerini belirterek, "Mezun olan çocuklarımız için çok iyi oldu, çocuklarımızı okula getirdiğimiz zaman beklemek zorundayız. Bize de kurs açtılar. Burada vakit geçirmemiz için çok iyi oldu, bu şekilde günümüzü değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka öğrenci velisi Gülşen Uyar ise, "Isparta için ihtiyaç olan bir okuldu. Mezun olan çocuklarımızın gelmesi için hazırlanmış, Halk Eğitim tarafından planlanmış proje çerçevesinde yapılmış bir okul. Çok teferruatlı ve güzel alt katta atölye kısımları var çocuklarımızın hem orada eğlenip vakit geçirdikleri hem de bir şeyler öğrendikleri kısım. Üst katta da sağ olsunlar bizim için atölye kısmı düzenlemişler. Biz de burada dikiş nakışla vakit geçiriyoruz. Kaliteli vakit geçirmek ve sosyalleşmek için çok iyi. Kendisini eve kapatmış birçok annemiz için burası alternatif. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.