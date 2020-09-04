Özel ders talepleri %27 arttı

Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut , pandemi dönemiyle birlikte gelen okula yardımcı özel ders taleplerinin olduğu kapsamlı bir dosya hazırladı. 1 Eylül 2019 – 31 Ağustos 2020 dönemindeki taleplerin incelendiği verilere göre; okula yardımcı özel ders talepleri %27 artış gösterdi. 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile birlikte eylül ayında okula yardımcı özel derslere yoğun ilgi bekleniyor.

Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, Türkiye genelindeki okula yardımcı ve yabancı dil kategorilerindeki talepler üzerinden oluşturduğu Türkiye Özel Ders Dosyası’nı hazırladı. Toplam 17 okula yardımcı özel derse yönelik 1 Eylül 2019 – 31 Ağustos 2020 dönemi arasında gelen talepler, bir önceki döneme oranla %27 artarak 111,608 adet olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde en çok tercih edilen dersler Matematik, İngilizce ve Fizik dersleri oldu.

Ağustos Ayı Özel Ders Taleplerinde Rekor Ayı Oldu!

Daha önceki yıllarda yaz tatili dolayısıyla ağustos en az talep alan ay iken, sınavlara hazırlık yapılan aylardan mart en yüksek talepleri alıyordu. Armut verilerine göre bu yıl, COVID-19’un etkisiyle özel ders talepleri tam tersi yönde hareketlendi. Sağlık tedbirleri kapsamında evlere kapanılan mart ve nisan aylarında taleplerde %52’lik bir düşüş gözlemlendi. Buna karşılık haziran ayından itibaren ise talepler tekrar yükselişe geçti ve Ağustos 2020’de özel ders talepleri %53 artışla rekor kırdı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaz dönemi boyunca gözlenen bu yükselişin, eylül ayında da artarak devam edeceği ön görülüyor.

İlkokul Özel Ders Talepleri Yükselişte, Amasya ve Tokat’ta Talep Artışı Söz Konusu

Pandemi dönemiyle başlayan uzaktan eğitim dolayısıyla en çok talep artışı gözlenen kategori İlkokul Özel Ders oldu. İlkokul Özel Ders talepleri geçen senenin aynı dönemine göre %168 büyürken, Fizik Özel Dersi %89 büyümeyle ve Kimya Özel Ders %78 büyümeyle talep artışı gözlenen diğer kategoriler. Türkiye genelinde en çok tercih edilen dersler bu sene Matematik, İngilizce ve Fizik dersleri oldu.

Türkiye genelinde en çok talebin geldiği şehir yine İstanbul olurken, bunu Ankara ve İzmir izliyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitime yardımcı özel derslere yönelik talepler tüm ülkede artışta ancak Amasya %118 ve Tokat %109 büyümeyle dikkat çekiyor.

Online Araçlar ile Uzaktan Eğitim Revaçta

COVID-19 döneminde özel derslerin online araçlar ile uzaktan yapılması isteği de eklendi. Armut verilerine göre bu dönemde gelen Matematik Özel Ders taleplerinin %30’u, Fizik Özel Ders taleplerinin %52’si Kimya Özel Ders taleplerinin %56’sı, İngilizce Özel Ders taleplerinin %21’i, Almanca Özel Ders taleplerinin %26’sı ve İlkokul Özel Ders taleplerinin %5’i için online dersler tercih edildi.

Fizik- Kimya- Biyoloji En Pahalı Özel Dersler

Armut üzerinden oluşturulan talepler incelendiğinde en ucuz olduğu dersler sırasıyla; ortalama 96 TL ile Matematik ve ortalama 97 TL ile İngilizce özel dersi oldu. En çok talep edilen okula yardımcı özel derslerden olan Kimya dersi, 126 TL ortalamasıyla en pahalı ders olarak dikkat çekiyor. Bunu 125 TL ücret ortalaması ile Biyoloji ve 124 TL ücret ortalaması ile Fizik dersleri takip ediyor. Özel ders fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine göre %11 artış gözlemleniyor.