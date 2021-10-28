(Özel) Cumhuriyet’in 98’inci yılında 900 öğrenciden ay yıldız kareografisi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılında 900 öğrenci ile ay yıldızlı koreografi sergilendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesinde okuyan 900 öğrenci, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümü dolaysıyla okulun bahçesinde ay yıldız koreografisi oluşturdu. 10’uncu Yıl Marşı ve Dombra şarkısıyla yaklaşık 10 dakika süren çalışma renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Volkan Aydın yaptığı açıklamada, ”29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini çocuklara yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe 900 öğrencimiz katıldı. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı ve çocuklar bugünün önemini çok daha iyi kavradı. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Nisa Nur Arpacık, ”Öğretmen ve arkadaşlarımızla çok güzel bir çalışma ortaya koyduk, bu çalışmanın içinde olmak beni gururlandırdı. Bayrağımızı, şehitlerimizi anmak çok önemlidir, biz de bugün bunu yaparak, bayrağımıza ve şehitlerimize sahip çıktığımızı ve çıkacağımızı göstermek istedik” diye konuştu