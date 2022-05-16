Özel çocuklardan özel program

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’Engelliler Haftası’ nedeniyle düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Yüksekova’daki bir rehabilitasyon merkezi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen program büyük ilgi gördü. Engelliler tarafından halk oyunları ve palyaço gösterileri sahnelenirken, yapılan çeşitli yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu. Programda konuşan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte hiçbir engelli ve ailesinin mağdurluk yaşamadığını belirterek, “Bu sayede Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Ben Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak gece gündüz demeden çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Katılan tüm misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Programda sonrası katılımcılar, türküler eşliğinde halaylar çekerken, engellilere ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.