Nevşehir’de Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği’nin düzenlediği etkinliklerle özel çocuklar yeteneklerini keşfediyor.

Down sendromlu çocuklar, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği’nde düzenlenen Resim Atölyesi’nde vitray çalışmasına katılarak, hünerlerini sergilediler. Vitray cam boyama öğretmeni Zehra Çiftçi, “Çocuklarla geçirdiğim zaman çok kaliteli diye düşünüyorum. Çünkü onların genel yeteneklerini geliştirmiş oluyoruz. İnce motor gelişimlerine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Onlarla zaman geçirmek benim için de ayrı bir zevk" dedi.

Çiftçi, "Özel çocukların yeterince motor gelişimlerinin gelişmediğini düşünüyorlar ama bence gayet gelişmiş. Çünkü ince vitray çalışması yapmışta olsam çok güzel boyayabiliyorlar. Gerektiğinde de çizebileceklerine inanıyorum. Bütün özel çocuklar yetkindir" şeklinde konuştu.

Bursa’dan oğlu ile gelerek etkinliğe katılan Kıymet Sümbülova, "18 yaşında down sendromlu oğlum var. Bursa Down Kardeşliği olarak geldik. 5 aile buradayız. Derneğin etkinliklerine katılıyoruz. Buradaki etkinliklerin bize de, çocuklarımıza da çok faydasının olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız okuldayken göremiyorduk. Burada yan yana oluyoruz, kendimiz gözlemliyoruz. Çocuklarımız okuldayken öğretmenlerin söyledikleriyle takip edebiliyorduk. Öğretmenlere göre yapıyorlar ama burada kendimiz görüyoruz. Çok net yaptıklarını söyleyemem. Yabancı gönüllü ve atölye eğitmenlerimizin yardımıyla daha iyi yönlendirerek yaptırmaya çalışıyoruz" dedi.

Polonya’dan gelen gönüllü Julıanna Wojtyozka ise, "Özel ihtiyaçlı çocuklarla çalışıyorum. Buraya bir hafta önce gönüllü olarak geldim. Çocuğunu Keşfet projesinde yer alıyorum. Burada olmak benim için harika bir deneyim. Çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler yapıyoruz" şeklinde konuştu.