(Özel) Bu ilçede öğrencilere ulaşım ücretsiz

Kestel Belediyesi, lisede eğitim gören 3 bin 443 öğrencinin ulaşım masrafını karşılayarak ailelere destek oldu.

Aylık 90 lira olan BuKart abonman bedeli 1 yıl boyunca Kestel Belediyesi tarafından karşılanacak. Uygulamadan memnun kalan ve ücretsiz Bukart için belediyeye müracaat eden aileler ve öğrenciler, Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkür ettiler. Geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencilerinin de ulaşım masraflarını bir yıllığına karşılama kararı alan belediye, ilçe halkı tarafından büyük takdir kazandı.

Başkan Tanır’ın ulaşım desteği, lise öğrencileri ve ailelerini mutlu ederken başvurular 5 Ocak 2023 itibariyle tarihinde başladı.

İHA’ya açıklama yapan aileler, “Öğrencilere yapılan uygulama çok güzel. Ne mutlu Kestel Belediyesine, ücretsiz yapmaları gerçekten iyi olmuş. Çok işimize yaradı. Otobüse binerek giden okuluna giden yüzlerce öğrenci var” diye konuştu.

Kendilerine yapılan uygulamayı çok güzel bulduklarını belirten öğrenciler ise, “Öğrenci olduğumuz için belli masrafları karşılayabiliyoruz. Öğrencilere böyle bir destek sağlanması güzel oldu. Devamının gelmesini bekliyoruz. 3 çocuğu olan aileler için çok güzel. Maaşların belli bir kısmı yol masrafına gidiyor” dedi.

Başkanı Önder Tanır da, projeye ilişkin yaptığı acıkmalara şu cümlelere yer verdi;

“2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başında örgün üniversitelerde lisans veya ön lisans eğitimi gören öğrencilerimizin yıllık abonman kartlarını Kestel Belediyesi olarak üstlenmiştik. Güzel bir memnuniyet oluştu. Daha sonra gelen talepleri değerlendirmek suretiyle, liseli kardeşlerimiz için de uygulamak istedik. İlçe meclisimizde almış olduğumuz kararla ilçemizde ikamet edip, ilçe dışında okuyan liseli öğrencilerin de ulaşım giderlerini BURULAŞ’a ait abonman ücretini belediyemiz tarafından karşılama kararı aldık. Yaklaşık ilçe dışında okuyan 2 bin ailemize ve gencimize dokunacak bu hizmet hayırlı olsun. Kıymetli öğrencilerimize ve değerli ailelerine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Her zaman ve her yerde dile getirdiğimiz gibi ülkemizdeki, şehrimizdeki, ilçemizdeki, mahallemizdeki öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. Desteklerimizi her zaman hissettirmeliyiz” diye konuştu.