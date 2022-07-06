(ÖZEL) Bozüyük Sanat Atölyesi herkese kapılarını açtı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde açılan sanat atölyesinde eğitim gören öğrencilere, eğitmenler tarafından karakalem, yağlı boya, guaj boya, akrilik gibi çeşitli teknikler öğretiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren resim öğretmeni Türkan Toraman, amaçlarının sanata ilgi duyan herkesin özgürce resim yapabileceği bir ortam sunmak olduğunu 7’den 70’e her yaş grubu gelerek istedikleri yönde eğitim alabildiklerini söyledi. Buraya gelen tüm öğrencilerin eğlenceli bir ortamda eğitim gördüklerini ifade eden Türkan Toraman, "Öğrenciler geldikleri zaman burada temel eğitimleri aldıktan sonra hangi alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa, onlara o konuda yardımcı oluyoruz. Bu eğitimler neler diye baktığımız zaman bunların içerisinde karakalem, yağlı boya, guaj boya, akrilik çalışmalar bulunmakta. Burası yalnızca resim yapabildikleri bir alan değil, aynı zamanda sosyalleştikleri ve bir arada eğlenebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Burada amacımız öğrenciler hem eğlenerek hem de öğrensinler, hem de sanatı geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Güzel bir şekilde, güzel bir ortamda resim yapıyoruz”

Bozüyük Sanat Atölyesinde eğitim gören öğrencilerden Zeynep Aksu ise, bir senedir Bozüyük sanat atölyesine geldiğini anlatarak, "Burada duygu ve düşüncelerimi renklerle yansıtmak güzel. Çizdiğimiz tabloları kendimiz seçiyoruz. Bu en sevdiğimiz filmden bir sahnede olabilir ya da güzel bir manzara resmi de olabilir. Bu bize kalmış bir şey. Aynı zamanda buranın ortamı da çok güzel. Biz şarkı açıp dans ediyoruz. Güzel bir şekilde, güzel bir ortamda resim yapıyoruz” diye konuştu.

"Arkadaşlarımız ile beraber eğlenceli şeyler, öğretmenlerimizde dâhil olduğu etkinlikler yapabiliyoruz"

Sanatı sevdiği için Bozüyük Sanat Atölyesine geldiğini açıklayan öğrencilerden Batuhan Songur; “Buraya gelenlerin bazıları güzel sanatları hazırlanıyorlar, bazıları hobi için geliyorlar. Ben de hobi için gelenlerdenim. Şuan karakalem deyim. Ama buraya ilk geldiğim zaman yağlı boya yapıyordum. Yağlıboyada biraz eksiklerimi gördüğüm için karakaleme geçtim. Ortam olarak burası çok güzel bir ortamı var. Hocalarımız bizimle çok fazla ilgileniyorlar. Eksiğimiz olduğu zaman çekinmeden rahatlıkla kendilerine söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda arkadaş ortamımızda var. Arkadaşlarımız ile beraber eğlenceli şeyler, öğretmenlerimizde dâhil olduğu etkinlikler yapabiliyoruz. Yani böyle bir imkân sağladıkları için hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.