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Özbekistan’da nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ziyaretinde bulunacağı Özbekistan’da nitelikli insan kaynağının yetişmesi için eğitim ve kültürel işbirliği faaliyetleri gerçekleştirirken, Özbek tarihinde ve edebiyatında iz bırakmış önemli şahsiyetlere yönelik de anma programları düzenliyor.

Eğitim 29.03.2022, 14:44
Özbekistan’da nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ziyaretinde bulunacağı Özbekistan’da nitelikli insan kaynağının yetişmesi için eğitim ve kültürel işbirliği faaliyetleri gerçekleştirirken, Özbek tarihinde ve edebiyatında iz bırakmış önemli şahsiyetlere yönelik de anma programları düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Özbekistan’da başlatılan geniş çaplı reform ve atılımlarda çeşitli sektörlerde yaşanan nitelikli insan kaynağı ve altyapı eksikliğine binaen Özbekistan makamlarıyla işbirliği içerisinde eğitim ve kültür alanında birçok projeye imza atıyor. Ayrıca YTB Özbek tarihinde ve edebiyatında iz bırakmış önemli şahsiyetlere yönelik de anma programları organize ediyor.

Doğumunun 125. yılında Abdullah Kadiri Sempozyumu

Özbek edebiyatının duayeni ve modern Özbek romanının kurucusu olarak kabul edilen Abdullah Kadiri’nin (1894-1938) hayatı ve eserlerinin ülkede tanınırlığının artırılması ve iki ülkenin kültürel ilişkilerine olumlu katkı sağlanması maksadıyla 14 Mart 2019 tarihinde YTB, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ve TÜRKSOY işbirliğinde, “125. Doğum Yıl Dönümünde Abdullah Kadiri ve Özbek Romanı” konulu panel düzenledi.

Türkiye’de lisansüstü eğitimi alan 40’ı aşkın Özbekistanlı öğrenci arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla da Konya’da l5-16 Mart 2019 tarihinde "İki Kardeş Devlet (Türkiye ve Özbekistan) ve Onun Gelecekteki İlişkilerinde Benim Yerim" konulu programa YTB tarafından destek sağlandı.

Özbekistanlı doktorlara eğitim

8-12 Nisan 2019 tarihlerinde YTB tarafından desteklenen proje çerçevesinde ise 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile “Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi” projesi hayata geçirildi. Özbekistan’da başta doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık çalışanlarına acil servis organizasyonu, acil serviste kritik hastaya yaklaşım ve afet yönetimi hakkında eğitimler verildi.

Türkiye Mezunları Buluşması

YTB 10 Kasım 2019 tarihinde Taşkent’te, ülkenin farklı şehirlerinden gelen 70 Türkiye Mezununun katılımıyla Türkiye Mezunları buluşması düzenledi. YTB Başkanı Abdullah Eren programda Özbekistan’da yaşayan mezunlara hitap ederek önümüzdeki süreçte ülkede Türkiye Mezunları Derneği kurulması için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Türk Dünyası Covid-19’la Mücadele Çevrim İçi Eğitimi

2020 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen proje çerçevesinde Özbekistan Strateji Kalkınma Merkezi ve YTB işbirliğinde Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesine ilişkin tecrübesi 2 gün 8 ders süren bir eğitimle Özbekistan’daki soydaş doktorlara aktarıldı.

Laparoskopik Cerrahi Kursu

Aralık 2020’de tarihinde YTB, TİKA, İslam Kalkınma Bankası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile işbirliğinde Laparoskopik Cerrahi Kursu çevrim içi eğitim programı düzenlendi. Programdan; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan bini aşkın katılımcı yararlandı. 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde ise YTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile işbirliğinde "1. Türk Dünyası Tıp Öğrencileri Çalıştayı" düzenlendi.

Türkçe - Özbekçe Teorik ve Pratik Tercüme Eğitimi

8-12 Mart 2021 tarihleri arasında YTB tarafından düzenlenen program çerçevesinde Özbekistan’dan 20 katılımcıya; ardıl çeviri, simultane çeviri, diplomatik metin çevirisi ve hikaye çevirisi gibi konularda Türkçe-Özbekçe yeminli tercümanlar tarafından eğitim sağlandı.

Türkoloji fakültelerine materyal desteği

Şarkşinaslık Enstitüsü, Özbekistan Milli Kütüphanesi, Silk Road Uluslararası Turizm Üniversitesi ve Semerkant Yabancı Diller Yüksekokuluna YTB tarafından hazırlanan her biri 200 kitap barındıran Türk tarihi ve Türk kültürü içerikli setler gönderildi.

Avrasya Gençlik Okulu

Avrasya ülkelerinde yaşayan kardeş topluluk mensubu üniversite öğrencilerinin, ülkelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını teşkil etmeleri ve kendi ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine katkı sunmaları amacıyla düzenlenen Avrasya Gençlik Okulu programına çok sayıda Özbek genç katıldı.

Türk Dünyası Genç Liderler Programı

YTB tarafından düzenlenen Avrasya Gençlik Okulu projesine katılan ve başarılı değerlendirilen toplam 35 gencin Türkiye’ye ziyareti sağlandı. 22-29 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenen programda; İstanbul, Ankara ve Bursa’daki tarihi ve kültürel yerlere düzenlenen gezilerin yanı ülke kamu kurumlarına da ziyaret gerçekleştirildi. Program çerçevesinde en çok öğrenci Özbekistan’dan getirildi.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi

YTB destekleriyle Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Türk Dünyasının çeşitli bölgelerinden 37 akademisyen katıldı.

Özbekistan Gençleri Forumu

Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde 18 Aralık 2021 tarihinde YTB destekleri ile Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı ve Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğinde Özbekistan Gençleri Forumu hayata geçirildi. 300 gencin katıldığı Forumda bilgi yarışması ve paneller organize edilerek, başarılı gençler ödüllendirildi. Genç Akademisyenler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kongre Merkezi ev sahipliğinde 24-26 Aralık 2021 tarihleri arasında YTB destekleriyle Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi organize edildi. Programa Özbekistan’dan 7 akademisyen katıldı.

Türkiye Bursları

2020-2021 YÖK istatistiklerine göre Türkiye’de okuyan Özbekistanlı öğrenci sayısı toplamda 1547 iken 2022 yılı itibariyle Özbekistan’dan bin 653 aday Türkiye Burslarına başvuru yaptı. 1992 yılından bugüne kadar da toplamda 2 bin 520 Özbekistan uyruklu öğrenciye ülkede burslu olarak yükseköğretim alma şansı verildi. Hali hazırda ise 217 Özbekistanlı uluslararası öğrenci YTB’nin Türkiye Bursları programı çerçevesinde ülkenin çeşitli üniversitelerinde eğitim alıyor. Türkiye yükseköğretim kurumlarından mezun Özbekistan uyruklu öğrenci sayısı da 2 bine yakın.

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