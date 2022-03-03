Ovacık’ta eğitime kar engeli

Karabük’ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.