OTSO Başkanından sınav tepkisi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) gibi başka illerde yapılan sınavların öğrenciyi ve vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Ordu’nun üniversitesi olan bir büyükşehir olduğunu ve öğrencilerin YDS gibi sınavlar için başka illere yönlendirilmemesi gerektiğini belirten Şahin, “YDS Sınavı ve kamu kurum ve kuruluşlardaki personeller için düzenlenen diğer sınavların Ordu’da ve Giresun’da üniversite varken sınava girecek kişilerin başka illere gitmek zorunda kalması vatandaşlarımızı mağdur etmektedir” dedi.

Şahin, “Sınava girecekler ya gece saatlerinde yola çıkmak zorunda kalıyor ya da sınavdan bir önceki gün giderek otelde konaklıyor. Bu durum vatandaşlarımızı aynı zamanda ekonomik sıkıntıya sokuyor. Vatandaşlarımızın sınav çilesinden kurtulması için sınavların Ordu Üniversitesinde yapılması daha doğru olacaktır. Ordu Üniversitesi Rektörümüz konuyla ilgili mağduriyeti ortaya koyan ve bu sınavların Ordu Üniversitesinde yapılması için gerekli yazışmaları yapmasına rağmen sonuç alınamamış olması son derece üzücüdür. YDS sınavlarının Ordu Üniversitesinde yapılması noktasında Ordu Valiliğimizin ve siyasilerimizin sorunun çözümü için devreye girmesi bölgemizin menfaatine olacaktır” diye konuştu.