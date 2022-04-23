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Otomobilin çarptığı Duru’ya ’başkanlık’ sürprizi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz 18 Mart günü yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 3 haftalık tedavisinin ardından taburcu olan 12 yaşındaki Duru Ürküt’e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından sürpriz yapıldı. Evinden makam otomobiliyle alınan Ürküt, Alaşehir’in bir günlük temsili belediye başkanı oldu.

Eğitim 23.04.2022, 14:43
Otomobilin çarptığı Duru’ya ’başkanlık’ sürprizi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz 18 Mart günü yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 3 haftalık tedavisinin ardından taburcu olan 12 yaşındaki Duru Ürküt’e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından sürpriz yapıldı. Evinden makam otomobiliyle alınan Ürküt, Alaşehir’in bir günlük temsili belediye başkanı oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını temsili olarak, 18 Mart günü otomobil çarpan ortaokul öğrencisi Duru Ürküt’e devretti. Başkan Öküzcüoğlu, Duru Ürküt’e sürpriz yaparak, makam aracını küçük kızın evine gönderdi. Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan evlerinden babası Halil Ürküt tarafından uğurlanan Duru’ya annesi Emine Ürküt eşlik etti. Belediye çalışanları ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından kapıda karşılanan Duru Ürküt, başkanlık koltuğuna oturarak bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu. İlk sözü araç sürücülerine olan Duru Ürküt, "Trafik kurallarına uygun bir şekilde araba kullanalım, lütfen“ dedi. Birim amirleriyle tanışan Ürküt, birimlerden yeşil alanların arttırılmasını ve çocuklar için daha çok park yapılması talimatını verdi.

Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzü güldürüyor. Çok başarılı ve nitelikli çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Duru da bu çocuklarımızdan birisi. Duru kızımız bir trafik kazasına maruz kaldı. Hızlı giden bir vatandaşımız Duru’ya maalesef çarptı. Duru, zorlu bir süreçten geçti. Başta yürüyemiyordu, ödemleri vardı, kalçada kırıkları vardı. Duru kızımız iyileşti, artık yürüyebiliyor. Konuşamıyordu, artık konuşabiliyor. Bugün Duru kızımız başkanımız. Alaşehir’in idaresi Duru kızımıza emanet. Onlar gittikleri her yere dostluğu kardeşliği götürüyorlar, bizde gençlerimizin o dostluklarına vizyonlarına güveniyoruz. İnşallah Duru da bugün Alaşehir’i başarıyla yürütecek" dedi.

Başkanlık ziyaretinin ardından yürümekte ve konuşmakta zorlanan Duru Ürküt, annesi Emine Ürküt’ün yardımıyla Cumhuriyet Parkı’nı gezerek, sokak hayvanlarını sevdi.

Kızının tedavi süreci ve yaşadıkları sürpriz hakkında konuşan anne Emine Ürküt ise "Kızım kazadan sonra sağ kalçasında kırık ve beyin travması nedeniyle, 11 gün entübe olmak üzere 3 hafta hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Kızıma tüm Alaşehir sahip çıktı, bir çok kişi ziyaretimize geldi, yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken kızıma belediye başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu sürpriz yaptı. Belediye başkanımızın sürprizi bizi çok mutlu etti. Kaza sonrasındaki en güzel günümüz bugün. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk defa dışarıya çıktık. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kızıma çok güzel bir moral oldu” diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaza, 18 Mart 2022 tarihinde Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Duru Ürküt, arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken E.M. yönetimindeki 35 AEP 40 plakalı otomobil çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Duru Ürküt, 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine sevk edilen Ürküt, tedavi altına alındı.

Yaklaşık 21 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ürküt, hastaneden taburcu edilerek ambulansla Alaşehir ilçesindeki evine gönderildi. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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