Otizmli çocuklarla renkli faaliyet

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Otizm Derneği’nin düzenlediği ‘pilav günü’ renkli görüntülere sahne oldu.

Etibank Aile Çay Bahçesi’nde bu yıl ilki düzenlenen faaliyete katılan özel çocuklar ve aileleri kaynaşma imkânı bulurken, dans ve oyunlarla eğlenceli bir gün geçirdi.

Otizm Derneği’nin düzenlediği pilav gününe Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Başkanı Murat Hallaçoğlu, MHP Başkanı Ahmet Beygirci ve Otizm Derneği üyeleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Otizm Derneği Başkanı Mecit Ertaş, derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. 7 Mart 2020 yılında 40 üye ile kurulan ve şu anda 100’e yakın üyesi bulunan derneğin çalışmalarını anlatan Mecit Ertaş, “Otizm doğuştan veya yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro-gelişimsel bir farklılıktır. Kesinlikle bir hastalık olarak tanımlayamayız. Derneğimiz otizm, down sendromu, mental retardasyon, ve diğer özel ihtiyaç gruplarını tanımak, tanıtmak için eğitimler ve çeşitli faaliyetler yapacağız.

Dernek ve yönetimine düzenledikleri faaliyet dolayısıyla teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, otizmin hastalık değil farkındalık olduğunu göstermek için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.