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Otizm ve özel gereksinimli öğrencilerin hayali gerçek oldu

Bozüyük’te büyüyünce itfaiyeci olmak isteyen otizmli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin hayali gerçek oldu.

Eğitim 18.09.2021, 11:43
Otizm ve özel gereksinimli öğrencilerin hayali gerçek oldu

Bozüyük’te büyüyünce itfaiyeci olmak isteyen otizmli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin hayali gerçek oldu.

Otizmli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bir süreliğine itfaiye eri oldular. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu’nun bizzat karşıladığı ve yakından ilgilendiği minikler büyük bir heyecanla itfaiyeci kıyafetlerini giydiler, İtfaiye araçlarına bindiler ve yangın söndürme hortumu kullanarak yangın söndürdüler. Minikler, itfaiyeci amcalarından yangın ve yangın söndürme, yangın müdahale aracı, arama kurtarma aracı ve diğer ekipmanlar hakkında bilgi alırken kendilerine özellikle yangın sırasında neler yapmaları gerektiği anlatılarak, yangın durumunda derhal 112’yi aramaları istendi.

Yangın eğitiminin sonunda eğitimi başarıyla bitiren minik itfaiyecileri tebrik eden Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu minik itfaiyecilere çeşitli hediyeler verdi. Hayalleri gerçek olan ve mutlulukları gözlerinden okunan minik itfaiyeciler unutulmaz bir gün geçirdiler. Bu muhteşem günü unutmak istemeyen minikler bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

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