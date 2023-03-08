Son Dakika
18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?"
ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.
ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.
Eğitim 08.03.2023, 11:20
ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.