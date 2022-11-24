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ÖSYM’nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023’te, Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023’te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023’te yapılacak.
ÖSYM’nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023’te, Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023’te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023’te yapılacak.
Eğitim 24.11.2022, 15:48
ÖSYM’nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023’te, Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023’te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023’te yapılacak.