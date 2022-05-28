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ÖSYM, soru arşivlerini erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan çalışmayla 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen sınavların soruları erişime açılmış oldu.

Eğitim 28.05.2022, 12:25 28.05.2022, 12:38
ÖSYM, soru arşivlerini erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı çalışmayla 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen sınavların soruları erişime açılmış oldu. 3 yılı içeren sorulara ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr/ adresindeki “Geçmiş Yıllardaki Sorular” sekmesinden ulaşılabiliyor.

Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YDS/1, YDS/2, YÖKDİL, YDS/3), 2020 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, DGS, ALES/1, KPSS Lisans (GYGK, Eğitim), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, KPSS Ön Lisans, KPSS Ortaöğretim, ALES/’2, DUS, DHBT, YÖKDİL/1, YDS, YÖKDİL/2), 2021 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YÖKDİL/1, YDS/1, YÖKDİL/2 ve YDS/2) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular’ sekmesinde erişime açılmıştır.”

#soru arşivi #ÖSYM
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