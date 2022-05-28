ÖSYM, soru arşivlerini erişime açtı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan çalışmayla 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen sınavların soruları erişime açılmış oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı çalışmayla 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen sınavların soruları erişime açılmış oldu. 3 yılı içeren sorulara ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr/ adresindeki “Geçmiş Yıllardaki Sorular” sekmesinden ulaşılabiliyor.
Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YDS/1, YDS/2, YÖKDİL, YDS/3), 2020 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, DGS, ALES/1, KPSS Lisans (GYGK, Eğitim), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, KPSS Ön Lisans, KPSS Ortaöğretim, ALES/’2, DUS, DHBT, YÖKDİL/1, YDS, YÖKDİL/2), 2021 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YÖKDİL/1, YDS/1, YÖKDİL/2 ve YDS/2) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular’ sekmesinde erişime açılmıştır.”