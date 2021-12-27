ÖSYM: "Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.