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ÖSYM: "Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı"
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Eğitim 27.12.2021, 16:13 27.12.2021, 16:22
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.