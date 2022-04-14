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ÖSYM Duyurdu! MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
ÖSYM Başkanı Aygün MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki 2022 MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...
Eğitim 14.04.2022, 08:32 14.04.2022, 09:55
ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu sözlere yer verdi:
ÖSYM Başkanı Aygün: "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır."
"Sonuçları "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebilirsiniz."
Öte yandan 2022-MSÜ sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden AİS giriş bilgileri ile giriş yaparak sınava ilişkin cevap anahtarına ulaşabilir. https://ais.osym.gov.tr/