ÖSYM'den KPSS ile ilgili iddialara cevap

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."