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ÖSYM'den KPSS ile ilgili iddialara cevap

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Eğitim 02.08.2022, 15:26 02.08.2022, 15:59
ÖSYM'den KPSS ile ilgili iddialara cevap

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

 "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#KPSS #ÖSYM
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