Son Dakika
ÖSYM'den KPSS ile ilgili iddialara cevap
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
Eğitim 02.08.2022, 15:26 02.08.2022, 15:59
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."