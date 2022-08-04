ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy’un atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. Kararın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.