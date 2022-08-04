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ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy’un atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eğitim 04.08.2022, 02:39 04.08.2022, 09:50
ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy’un atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. Kararın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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