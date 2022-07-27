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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.g

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilirsiniz."

Eğitim 27.07.2022, 10:18
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.g

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilirsiniz."

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