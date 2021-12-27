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Ankara’daki üniversiteler sosyal medyada birbirini etiketleyerek Atatürk’ün Ankara’ya gelişini kutladı
Ali Koç: "Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikayesi vardır."
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: “16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: “16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.”
Eğitim 27.12.2021, 15:17
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: “16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.”